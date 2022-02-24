Клэбо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета «Тур де Ски»
Клэбо отказывается лететь на Кубок мира в Россию из-за ее военного нападения на Украину
Лыжник отметил, что его пугает происходящее в Украине
16:21
Йоханнес Клэбо
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо заявил, что не собирается выступать на этапе Кубка мира в Тюмени из-за интервенции войск России в Украину. Слова лыжника приводит портал VG.
«Происходящее сейчас на Украине, пугает, и я это осуждаю. Да, то, что произошло, кажется нереальным и ставит наш мир в новую и опасную ситуацию. Это война, а мы вступаем в период чрезвычайно высокого риска в нескольких областях.
Теперь FIS должна показать, что она готова взять на себя ответственность. Нужно перенести финал Кубка мира, который планировалось проводить в России. FIS могла бы отреагировать быстрее и дать финал Кубка мира шведскому Эстерсунду.
Я ожидаю, что FIS будет действовать сегодня. Лично у меня нет планов ехать в страну, которая вторгается в другое государство».
Этап в Тюмени планируют 18-20 марта.
Напомним, ранее американский боксер поддержал Украину из-за нападения России.
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