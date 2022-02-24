Клэбо отказывается лететь на Кубок мира в Россию из-за ее военного нападения на Украину

Йоханнес Клэбо

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо заявил, что не собирается выступать на этапе Кубка мира в Тюмени из-за интервенции войск России в Украину. Слова лыжника приводит портал VG.



Теперь FIS должна показать, что она готова взять на себя ответственность. Нужно перенести финал Кубка мира, который планировалось проводить в России. FIS могла бы отреагировать быстрее и дать финал Кубка мира шведскому Эстерсунду.

Я ожидаю, что FIS будет действовать сегодня. Лично у меня нет планов ехать в страну, которая вторгается в другое государство».