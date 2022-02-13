Одерматт выиграл гигантский слалом Пекина-2022
Команда ОКР выиграла мужскую эстафету на Олимпийских играх
Россияне впервые в истории победили в этой гонке
13 февраля 11:26
Александр Большунов / Фото: РИА Новости
На Олимпийских играх в Пекине сборная ОКР (Россия) в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла мужскую эстафету в лыжных гонках.
Россиянам удалось обойти главных конкурентов – команду Норвегии (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо). Третья позиция досталась сборной Франции (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика).
Пекин-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4х10 км
1. Россия – 1:54.50,7
2. Норвегия – 1.07,2
3. Франция – 1.16,4
Отметим, что россияне впервые выиграли олимпийскую мужскую эстафету.
Напомним, ранее Большунов выиграл гонку на Олимпийских играх и сломал пьедестал.
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