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Одна из самых титулованных лыжниц Йохауг заявила, что Игры-2022 станут для нее последними

Норвежка в марафоне на 30 км может завоевать третье золото Пекина-2022
Olympics Пекин-2022
11:53
Одна из самых титулованных лыжниц Йохауг заявила, что Игры-2022 станут для нее последними
Фото: NTB

Трехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг заявила, что гонка на 30 км, которая пройдет на Олимпийских играх-2022 в воскресенье, 20 февраля, станет последней для нее на Олимпиадах:

Через четыре года? О нет. Я знаю, что бегу свою последнюю олимпийскую гонку в воскресенье.

Я стараюсь не думать об этом так много, потому что это заставляет меня грустить. Сначала пробегу гонку, потом – все остальное. Мне придется сделать несколько подходов с самой собой.

Все это было моей жизнью 15 лет. Я участвовала в двух Олимпиадах, и знаю, что больше Игр в моей жизни не будет. Грустно думать об этом. Последний раз я переживу эти эмоции. На Олимпиадах особая атмосфера, которой не бывает на чемпионатах мира. Это странно, но я наслаждаюсь здесь каждой секундой.

Мне повезло, что я выиграла два золота, которые были моей мечтой. Нужно бережно относиться к таким мгновениям.

Напомним, что в Пекине Йохауг уже завоевала золото в скиатлоне и победила в гонке с раздельным стартом на 10 км.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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