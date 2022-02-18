Одна из самых титулованных лыжниц Йохауг заявила, что Игры-2022 станут для нее последними

Фото: NTB

Трехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг заявила, что гонка на 30 км, которая пройдет на Олимпийских играх-2022 в воскресенье, 20 февраля, станет последней для нее на Олимпиадах:



Я стараюсь не думать об этом так много, потому что это заставляет меня грустить. Сначала пробегу гонку, потом – все остальное. Мне придется сделать несколько подходов с самой собой.

Все это было моей жизнью 15 лет. Я участвовала в двух Олимпиадах, и знаю, что больше Игр в моей жизни не будет. Грустно думать об этом. Последний раз я переживу эти эмоции. На Олимпиадах особая атмосфера, которой не бывает на чемпионатах мира. Это странно, но я наслаждаюсь здесь каждой секундой.

Мне повезло, что я выиграла два золота, которые были моей мечтой. Нужно бережно относиться к таким мгновениям.