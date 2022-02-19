Скандальный Большунов сломал пьедестал на Олимпийских играх
Представитель ОКР Большунов выиграл лыжный марафон на Олимпийских играх в Пекине
Следом за россиянином финишировал его соотечественник, Клебо сошел с дистанции
11:18
Александр Большунов / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине завершился лыжный марафон свободным стилем.
Организаторы гонки приняли решение сократить дистанцию с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в столице Китая.
Представитель ОКР Александр Большунов стал триумфатором гонки, его соотечественник Иван Якимушкин завоевал серебро, тройку лидеров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Олимпиада-2022. Лыжи. Мужчины. 28 км, масс-старт, свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.32,7
2. Иван Якимушкин (Россия) – 5,5
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 7,0
4. Артем Мальцев (Россия) – 10,7
5. Шюр Рете (Норвегия) – 15,8
6. Денис Спицов (Россия) – 26,2
7. Клеман Парисс (Франция) – 28,8
8. Скотт Паттерсон (США) – 33,9
9. Вильям Поромаа (Швеция) – 56,4
10. Морис Манифика (Франция) – 57,6
11. Роман Фюргер (Швейцария) – 1.52,1
12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.56,6
13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.57,5
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.58,4
15. Жюль Ляпьер (Франция) – 2.17,6
Напомним, титулованный норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог завершить марафонскую гонку на Играх-2022.