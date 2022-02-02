Претендентка на олимпийские медали боится лететь в Пекин

Хайди Венг подозревает, что у нее могут обнаружить коронавирус

Хейди Венг / Фото: Insidethegames

Пятикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в скиатлоне, норвежская лыжница Хейди Венг опасается лететь на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщил тренер сборной Норвегии Уле-Мортен Иверсен в комментарии порталу VG.



Отметим, что сейчас Венг находится в Норвегии на карантине, срок которого завершается 3 февраля.

«Хейди переживает о том, что может благополучно пройти тесты дома, а затем вирус могут найти в Пекине. Всё зависит от методологии проведения тестов. Сначала он может оказаться положительным, а через пару часов отрицательным. Все те, кто летит на Олимпийские игры сталкиваются с такой неопределённостью. Хейди не полетит на Олимпийские игры, если будет риск снова попасть на карантин».

Напомним, Олимпийские игры в Пекине стартуют 2 февраля, а церемония открытия состоится 4 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция церемонии.