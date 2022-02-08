Стрельба не позволила Пидручному попасть в топ-10 индивидуальной гонки в Пекине-2022
Пятикратная чемпионка мира Венг не примет участие в Олимпиаде-2022
Титулованная норвежка намерена вернуться в гонки на Кубке мира
20:41
Хайди Венг / Фото - Getty ImagesТитулованная норвежская лыжница Хайди Венг на своей странице в Instagram сообщила, что не будет участвовать на Олимпийских играх в Пекине-2022.
«Для меня мечта о реванше на Олимпийских играх разбита. Это ведь «только» Игры, но, тем не менее, жаль. Я хочу сказать большое спасибо своей семье и Анне Кьерсти. Анне Кьерсти, мы страдали, плакали, злились и впадали в отчаяние вместе. Моя спасительница. Будьте добры друг к другу и берегите друг друга. Для всех нас последние пару лет были непростыми. Мне очень повезло, что в общем я здорова и быстра. Сейчас, надеюсь, что выступлю в каких-то гонках Кубка мира, где буду готова к борьбе. Удачи на Олимпиаде всем, кто сейчас там».
Отметим, что Венг и Анне Кьерсти Калво заразились коронавирусом незадолго до отъезда команды в столицу Китая.
Однако несмотря на выздоровление, Венг решила отказаться от возможности принять участие в заключительных гонках Олимпиады.
Накануне в Пекине-2022 состоялась женская индивидуальная гонка в биатлоне, где двое украинок вошли в топ-15.