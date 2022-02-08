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Пятикратная чемпионка мира Венг не примет участие в Олимпиаде-2022

Титулованная норвежка намерена вернуться в гонки на Кубке мира
Olympics Пекин-2022
20:41
Пятикратная чемпионка мира Венг не примет участие в Олимпиаде-2022
Хайди Венг / Фото - Getty Images
Титулованная норвежская лыжница Хайди Венг на своей странице в Instagram сообщила, что не будет участвовать на Олимпийских играх в Пекине-2022.

«Для меня мечта о реванше на Олимпийских играх разбита. Это ведь «только» Игры, но, тем не менее, жаль. Я хочу сказать большое спасибо своей семье и Анне Кьерсти. Анне Кьерсти, мы страдали, плакали, злились и впадали в отчаяние вместе. Моя спасительница. Будьте добры друг к другу и берегите друг друга. Для всех нас последние пару лет были непростыми. Мне очень повезло, что в общем я здорова и быстра. Сейчас, надеюсь, что выступлю в каких-то гонках Кубка мира, где буду готова к борьбе. Удачи на Олимпиаде всем, кто сейчас там».

 
Отметим, что Венг и Анне Кьерсти Калво заразились коронавирусом незадолго до отъезда команды в столицу Китая.

Однако несмотря на выздоровление, Венг решила отказаться от возможности принять участие в заключительных гонках Олимпиады.

Накануне в Пекине-2022 состоялась женская индивидуальная гонка в биатлоне, где двое украинок вошли в топ-15.
Владимир Кириченко
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