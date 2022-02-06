Испытательный срок Большунова распространится и на следующий сезон
Скандальный Большунов сломал пьедестал на Олимпийских играх
Ранее россиянин победил в скиатлоне
11:49
Александр Большунов / Фото: РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине сломал пьедестал.
Большунов прыгнул на верхнюю ступень пьедестала из-за чего от нее отвалилась накладка с изображением олимпийских колец. Россиянин пытался исправить ситуацию, подняв накладку, но безуспешно.
Напомним, в гонке, где победил Большунов, украинцы Руслан Перехода и Алексей Красовский не попали в топ-50.
Отметим, что Большунов часто попадает в различные скандалы. Одним из самых запоминающихся стал случай, когда он на Кубке мира в Лахти ударил палкой финна Йоки Мяки, а после финиша врезался в него.
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