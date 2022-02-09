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У четырехкратного олимпийского чемпиона перед спринтом случился нервный срыв

Это не помешало Йоханнесу Клэбо выиграть гонку
Olympics Пекин-2022
08:48
У четырехкратного олимпийского чемпиона перед спринтом случился нервный срыв
Йоханнес Клэбо / Фото: championat.com

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо после победы в спринте рассказал, что перед гонкой у него случился нервный срыв. Слова лыжника приводит портал Nettavisen.

«Я нервничал, поскольку мне было холодно целый день. Прошлой ночью мне было настолько плохо, что я задавался вопросом, смогу ли я стартовать, поскольку я не мог спать. Это было ужасно».

Отметим, что Клебо стартовал в Пекине с 40-го места в скиатлоне, где он уступил более 9 минут победителю, Затем Йоханнес выиграл свой излюбленный спринт.

Карен Агабекян
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