Украина получила еще одну лицензию на ОИ-2022 в лыжных гонках

Лицензия неименная, но уже известно, кто выступит в Пекине

Фото: Instgram Рублевой

Украина получила седьмою лицензию на зимние Олимпийские игр-2022 в лыжных гонках.

После завершения квалификационных соревнований десять лицензий остались вакантными и одна из них досталась Украине.

В федерации лыжных видов спорта Украины уже сообщили, что в Пекин отправится Дарья Рублева.

Все украинские лыжники, которые выступят на ОИ-2022

Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.

Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская и Дарья Рублева.

Отметим, что за времена независимости украинские лыжники еще ни разу не становились призерами Олимпийских игр.

Напомним, ОИ в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно, сколько Украина потратила средств на зимние виды спорта за последние три года.