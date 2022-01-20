Украина получила еще одну лицензию на ОИ-2022 в лыжных гонках
Украина получила седьмою лицензию на зимние Олимпийские игр-2022 в лыжных гонках.
После завершения квалификационных соревнований десять лицензий остались вакантными и одна из них досталась Украине.
В федерации лыжных видов спорта Украины уже сообщили, что в Пекин отправится Дарья Рублева.
Все украинские лыжники, которые выступят на ОИ-2022
Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.
Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская и Дарья Рублева.
Отметим, что за времена независимости украинские лыжники еще ни разу не становились призерами Олимпийских игр.
Напомним, ОИ в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее стало известно, сколько Украина потратила средств на зимние виды спорта за последние три года.
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