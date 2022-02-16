Пекин-2022. Сборная Украины из-за одного провального этапа не сумела побороться за медаль в эстафете
Украинские лыжницы не пробились в финал командного спринта ОИ-2022
Кроль и Анцибор отстали от лидера на более чем две с половиной минуты
11:32
Фото: Getty Images
Украинские лыжницы Юлия Кроль и Марина Анцибор не сумели пробиться в финал командного спринта на Олимпийских играх-2022.
В полуфинале украинки заняли девятое место, уступив победителю сборной Германии 2:43.96 минуты.
ОИ-2022. Лыжные гонки. Командный спринт. Полуфинал:
1. Германия – 23:02.08
2. США – 23:06.11 (+4.03)
3. Австрия – 23:08.34 (+6.26)
4. Швейцария – 23:30.86 (+28.78)
…
9. Украина – 25:46.04 (+2:43.96)
Напомним, ранее сборная Украины снялась с лыжной эстафеты.