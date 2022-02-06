Украинцы Дукач и Мандзий не прошли в финал одиночных заездов
Украинский лыжник: «Надеюсь на максимальный результат на Олимпиаде-2022 в гонке с классическим стилем»
Красовский сошел в скиатлоне, став круговым
16:55
Фото: НОК Украины
Лыжник Алексей Красовский оценил свое выступление в скиатлоне на Олимпийских играх-2022:
Большой промежуток без стартов дает о себе знать, форма не оптимальная, а лидер гонки задал крайне высокий темп, многих лыжников, как и меня обошел на круг, что по правилам соревнований повлекло за собой досрочное окончание гонки.
Тренерский план подготовки выполнен, надеемся, что на гонке классическим стилем с раздельным стартом покажу свой максимальный результат. Спасибо всем, кто поддерживает! А государству – за предоставленную возможность представлять его на этой Олимпиаде.
Напомним, что после победы в скиатлоне скандалист Александр Большунов сломал пьедестал.