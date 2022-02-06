Украинцы не попали в топ-50 мужского скиатлона. Победу праздновал российский скандалист
На Олимпийских играх-2022 в Пекине прошел мужской скиатлон, победителем которого стал россиянин Александр Большунов.
Второе место также ушло россиянину Денису Спицову, а третье место у финна Ииво Нисканена.
Украинские лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский не попали в 50 лучших, отстав от победителя на круг.
Пекин-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 15 км + 15 км
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8
2. Денис Спицов (Россия) – 1.11,0
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2.00,2
Отметим, что на Кубке мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов ударил финна Йони Мяки палкой, а затем врезался в него после финиша. Интересно, что россиянин старается каждый сезон попадать в какие-то скандалы.
Напомним, ранее прошел женский скиатлон, который выиграла норвежка Тереза Йохауг.
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