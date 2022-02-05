Йохауг очень уверенно выиграла масс-старт чемпионата мира, лучшей среди украинок стала Анцыбор
В Пекине-2022 был разыгран первый комплект медалей. Невероятная Йохауг выиграла личную гонку на Играх
Норвежская лыжница завоевала дебютное золото в карьере на Олимпиадах
11:09
Тереза Йохауг / Фото - GettyНа Олимпийских играх в Пекине был разыгран первый комплект медалей.
Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла личную гонку в скиатлоне.
Отметим, что это первая личная победа в карьере Йохауг на Играх. В ее активе золото Ванкувера-2010 в эстафете, а также серебро в марафоне и бронза в «разделке» на Олимпиаде-2014.
Напомним, Игры в Пхенчхане Тереза пропустила из-за допинговой дисквалификации.
Йохауг является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса.
А тем временем украинский фигурист Иван Шмуратко вернулся к тренировочному процессу после изоляции из-за положительного теста на COVID-19.
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