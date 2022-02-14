В Пекине из-за сильного мороза перенесено время мужской эстафеты
В Швеции заподозрили российских лыжников в жульничестве
Представители этих стран могли обмануть со смазкой
14 февраля 21:47
Фото: Reuters
Шведский журналист Томас Петтерссон заподозрил российских и немецких лыжников в жульничестве на Олимпийских играх в Пекине во время женской лыжной эстафеты. Слова журналиста приводит портал Expressen.
«Нас обманули? У команд России и Германии лыжи потрясающе работали в течение всего дня. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и вполне вероятно.
Проблема в том, что правду мы никогда не узнаем. В наши времена точное попадание в смазку встречается подозрениями – что же у них на самом деле нанесено на лыжи?».
Напомним, ранее женская и мужская сборные ОКР (Россия) победили в лыжных эстафетах на зимней Олимпиаде.
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