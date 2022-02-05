Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022
Жуткие кадры Олимпиады-2022. Виктория Олех пришла к финишу с кровью на лице в скиатлоне
Украинская лыжница показала 60-й результат
11:31
Лыжные гонки в Пекине-2022 / Фото - GettyУкраинская лыжница Виктория Олех пришла к финишу с окровавленным лицом в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.
Олех заняла 60-ю позицию, проиграв триумфатору гонки норвежке Терезы Йохауг 10 минут 42 секунды.
Ранее украинец Евгений Марусяк показал 48-й результат и пробился в финал Игр-2022 в прыжках на лыжах с нормального трамплина у мужчин.
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