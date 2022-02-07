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Италия и Норвегия сыграют в финале олимпийского турнира по керлингу в миксте
Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля
17:10
Фото: Getty Images
На Олимпийских Играх в Пекине прошли полуфинальные матчи в миксте в керлинге.
Норвегия одержала победу над Великобританией со счетом 6:5. Италия разгромила Швецию со счетом 8:1.
Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Стоит отметить, что действующие чемпионы – канадцы – не вышли в плей-офф.
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