Представитель ОКР Большунов выиграл лыжный марафон на Олимпийских играх в Пекине
Мужская сборная Швеции по керлингу стала триумфатором Игр-2022 в Пекине. Великобритания – вторая
Бронзовые медали завоевали канадцы
12:44
Сборная Швеции / Фото - Getty ImagesМужская сборная Швеции (Никлас Эдин, Оскар Эрикссон, Расмус Врано, Кристоффер Сундгрен, Даниэль Магнуссон) стала чемпионом турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине.
В финальной встречи шведы с большими проблемами переиграли команду Великобритании (Брюс Моуэт, Грант Харди, Бобби Лэмми, Хэмми Макмиллан, Росс Уайт) – 5:4.
Ранее в матчи за бронзовые медали турнира канадцы обыграли американцев со счетом 8:5.
Ранее стал известен победитель лыжного марафона на Играх в Пекине.
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