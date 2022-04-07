Для Фонду солідарності для допомоги олімпійцям та спортивному руху України вже виділено понад 2 мільйони доларів
Завдяки Сергію Бубці наша збірна з керлінгу виступить на чемпіонаті Європи
Чергова порція фінансової допомоги від Фонду солідарності МОК
07 апреля 19:26
Всеукраїнська федерація керлінгу висловила слова вдячності на адресу президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Він посприяв виділенню фінансової допомоги з Фонду солідарності МОК нашій національній збірній. Кошти пішли на підготовку команди до чемпіонату Європи.
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