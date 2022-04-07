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Завдяки Сергію Бубці наша збірна з керлінгу виступить на чемпіонаті Європи

Чергова порція фінансової допомоги від Фонду солідарності МОК
Керлинг
07 апреля 19:26
Завдяки Сергію Бубці наша збірна з керлінгу виступить на чемпіонаті Європи

Всеукраїнська федерація керлінгу висловила слова вдячності на адресу президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Він посприяв виділенню фінансової допомоги з Фонду солідарності МОК нашій національній збірній. Кошти пішли на підготовку команди до чемпіонату Європи.

Александр Сукманский
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Теги

Сергей Бубка НОК (Украины) МОК

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