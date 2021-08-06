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Басова: «Будем работать дальше и бороться за медали олимпийского Токио»

Украинская велогонщица – о своем результате в кейрине на Играх-2020

Olympics Токио-2020
10:00
Басова: «Будем работать дальше и бороться за медали олимпийского Токио»
Басова и Старикова / Фото - gettyimages
Украинка Любовь Басова стала шестой в финале соревнований по велотреку (кейрин) на Олимпийских играх в Токио. 

33-летняя спортсменка в интервью пресс-службе НОК Украины поделилась эмоциями после своего выступления.

«Да, действительно, вчера был исторический момент - впервые две украинки выступили в олимпийском финале, в кейрине. В Рио-2016 я финишировала пятой. Сейчас – шестая позиция, но в целом довольна результатом. Ведь о своем участии узнала буквально за месяц до начала соревнований: мы поменяли график тренировок, подготовки. В течение летнего карантина у меня была травма, которая не давала возможности готовиться в полную силу к стартам. Но все же, даже в таких сложных условиях и через боль мы смогли показать высокий результат».


«В кейрине вчера первый заезд прошел очень хорошо. Далее мы уже с Еленой Стариковой шли вместе: действительно, это была хорошая поддержка для нас, ведь во время старта мы чувствовали близкое плечо соотечественницы. Это придавало уверенности. К сожалению, мы остановились в шаге от медали, но мы отдали все силы. Это действительно так. Мы понимаем, что можем конкурировать с мировыми лидерами и это придает уверенности. Будем работать дальше и бороться за медали олимпийского Токио».


6 августа Басова и еще одна украинка Елена Старикова выступят в другой дисциплине велотрека – спринте.

А тем временем украинская каратистка Анита Серегина прекратила борьбу на Олимпийских играх в Токио.

Владимир Кириченко
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Любовь Басова

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