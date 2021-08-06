Басова: «Будем работать дальше и бороться за медали олимпийского Токио»
Басова проиграла в утешительном заезде и завершила выступления в Токио-2020
Украинская велогонщица финишировала с предпоследним результатом
6 августа 11:33
Любовь Басова / Фото - gettyimages.comУкраинка Любовь Басова не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в велотреке в дисциплине спринт.
33-летняя спортсменка финишировала с третьим результатом (последней) в утешительном заезде и покинула турнир.
В 1/16 финала вышла победительница заезда китаянка Шанчжу Бао.
Отметим, что другая украинка Елена Старикова квалифицировалась в в следующий раунд соревнований.
Заезды 1/16 финала пройдут сегодня. Начало – в 12.00.
Накануне стало известно, что МОК снял олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Кристины Тимановской.