Украинец выиграл чемпионат Европы
Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
Украинка прокомментировала победу соотечественника на юношеском чемпионате Европы
21:30
Яна Беломоина / фото - Red Bull
Украинская велосипедистка Яна Беломоина на своей странице в Facebook прокомментировала победу Александра Гудымы на юношеском чемпионате Европы по маунтинбайку в кросс-кантри.
«Я так тобой горжусь, Саша Гудыма.
Ты мечта об этом, шел к этому и ты сделал это! Наш чемпион Европы».
Ирина Попова стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку в элиминаторе.
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