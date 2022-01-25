Роглич выиграл «разделку» и одержал победу в общем зачете «Вуэльты». Падун по итогам веломногодневки – 62-й
Чемпион Tour de France и Giro d`Italia попал в серьезную аварию
Берналю потребовалась операция
17:52
Фото: ineosgrenadiers.com
Титулованный велогонщик Иган Берналь попал в жуткую аварию, сообщает пресс-служба INEOS Grenadiers.
Чемпион Tour de France-2019 и Giro d`Italia-2021 во время тренировки въехал в автобус. Берналю оперативно оказали первую помощь и впоследствии госпитализировали. Обследование выявило у велогонщика переломы ноги и колена, а также проколотое легкое. Также Игану провели операцию, которая связана со смещением межреберных дисков.
Compañero de Richard Carapaz, colombiano Egan Bernal, se recupera en cuidados intensivos luego de cirugía https://t.co/jS2YVPXgx9 pic.twitter.com/6QSnw1N91q— El Universo (@eluniversocom) January 25, 2022
Напомним, что на последней веломногодневке Grand Tour – Vuelta-2021 – победу одержал Примож Роглич.
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