Дементьев стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в шоссейной гонке

Егор Дементьев / Фото - Facebook
Украинский велогонщик Егор Дементьев
завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в групповой шоссейной гонке среди мужчин класса С4-5.
Дементьев приехал к финишу вторым с результатом 2,15.11. Его отставание от лидера составило +22 с.
Отметим, что дистанция гонки составляла 92,4 км.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Велоспорт. Шоссейная гонка. Мужчины, класс С4-5
1. Кевин ле Кунфф (Франция) – 2,14,49
2. Егор Дементьев (Украина) – 2,15.11
3. Дэниел Абрахам (Нидерланды) – 2,15,20
Эта медаль для украинца стала третьей на Играх в Токио. Ранее он завоевал бронзу в гонке преследования
и серебро в гонке с раздельным стартом
на дистанции 32 км.
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