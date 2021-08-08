Фантастика! Старикова – в финале Олимпийских игр-2020

Елена обеспечила Украине 19-ю медаль Токио

Фото: Getty Images

Украинка Елена Старикова вышла в финал Олимпийских игр-2020 в Токио в велотреке в дисциплине спринт и гарантировала себе, как минимум, серебро.

В полуфинале Старикова выиграла оба заезда.

Это четвертая медаль в истории украинского велотрека.

Если Старикова победит в финале, то Украина сможет превзойти свой результат Рио-2016. Если нет – то по количеству медалей Токио-2020 уже, в любом случае, сравнялось для Украины с Рио-2016.

Финальное выступление Стариковой начнется не ранее 05:15 по киевскому времени.