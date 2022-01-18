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Инновационный турнир, который вам понравится. Украинка зажгла: выиграла гонку, получила обидную дисквалификацию, заработала денег

Елена Старикова наслаждалась лучшим годом в карьере
Велоспорт
07:30
Инновационный турнир, который вам понравится. Украинка зажгла: выиграла гонку, получила обидную дисквалификацию, заработала денег
Елена Старикова после победы в кейрине в Лондоне / Фото - ucitrackchampionsleague.com

Футбол, бокс, биатлон, теннис, легкая атлетика – столько видных видов спорта, что порой добраться до велотрека совсем уж нереально. А зря.

2021 год стал революционным для этого действительно захватывающего вида велоспорта. И, к счастью, частью инновационного турнира стала украинка.

Елена Старикова в разговоре с XSPORT не стала скрывать – встречала 2022 с пониманием того, что предыдущий год был ее лучшим в карьере. И вот почему:

«Золото Олимпийских игр – это была моя мечта. Но я не знала, чего там смогу добиться. Я просто хотела олимпийское золото. Все».

Сейчас Старикова уже настраивается на Париж. Но велосипедисты, как самураи, видят не только цель, но и путь. Тем более, теперь он будет более насыщенным, более ярким.

Если бы берем шоссейный велоспорт (там, где катаются по дороге), то все слышали, как минимум, о Tour de France, о Giro d’Italia, о Вуэльте – гонках Гранд тура. А что там по велотреку (там, где катаются по треку)?

Кубки мира, чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры – интересно, но что-то не то, громко, но недостаточно.

Так решили и в UCI, Международном союзе велосипедистов. Помозговали и пришли к выводу, что нужно делать настоящее шоу – Лигу чемпионов.

Красота, правда?

Елена Старикова, которая в Токио принесла Украине лишь четвертую медаль Олимпиады в велотреке, получила специальное приглашение на эти соревнования – wild-card, попадание без какого-либо отбора.

Углубляться в формат, календарь, состав участников и другие детали не будем, все это можно прочесть на сайте турнира, скачать их приложение, полистать соцсети – уже этого достаточно, чтобы понять уровень соревнований.

Высокий. Очень высокий. Участники из 30 стран. На них суммарно: 63 титула чемпиона мира, 29 медалей Олимпийских игр.

Но фишка в том, что Лига чемпионов, хоть и собирала лучших, не давила ответственностью, позволяла наслаждаться участием:

«Я ни с чем не могу сравнить Лигу чемпионов. Чемпионаты Европы, мира – там у нас разыгрываются очки рейтинговые. А Лига чемпионов – это как-то веселее, ты не подходишь к ним как-то чрезмерно серьезно.

Это было развлечение. Это нужно было воспринимать как опыт и развлечение в числе лучших гонщиц мира.

Я могла перед стартом сидеть, разговаривать с девочками, улыбаться. Воспринимала это как заключительный этап сезона, что скоро уже отдых.

Правда, там все равно никто не расслаблялся – все хотели выиграть».

Нашли Старикову на фото?
Нашли Старикову на фото?

Результаты Елены Стариковой в Лиге чемпионов:

1 этап Мальорка, Испания – 11 очков, 10 место

  • Кейрин – 16 место (0 очков)

  • Спринт – 5 место (11 очков)

2 этап Паневежис, Литва – 5 место, 17 очков

  • Кейрин – 3 место (15 очков)

  • Спринт – 14 место (2 очка)

3 этап Лондон, Англия – 4 место, 23 очка

  • Кейрин – 6 место (10 очков)

  • Спринт – 4 место (13 очков)

4 этап Лондон, Англия – 2 место, 33 очка

  • Кейрин – 1 место (20 очков)

  • Спринт – 4 место (13 очков)

Итог сезона – 5 место, 84 очка

Если вы хоть немного внимательно пробежались по этим результатам, то заметили, что Старикова на последнем этапе выиграла кейрин. И ей было очень приятно на столь мажорной ноте завершать сезон.

«Эмоции просто феерические. Я думала, что мне не хватит сил, что меня на финише обгонят. Но, Боже, когда ты пересекаешь финишную линию, то ты очень счастлив.

Да, тебе очень больно в ногах, тебе сложно дышать. И нам нельзя долго задерживаться на треке, ведь после нас уже сразу едут. Нас сгоняли – и мы на своих ватных ножках чуть не падали, когда уходили.

Но те эмоции, когда в Лондоне собралось очень много зрителей, когда была такая поддержка – я не знаю, как это передать. Приятно, когда они аплодируют, разделяют с тобой этот маленький триумф.

Начиналась эта Лига чемпионов не очень, я плохо себя чувствовала. Но когда выиграла последний заезд в году, стала первой, когда понимаешь, что это были классные соревнования, что все на тебя смотрели... Ну что у нас транслируется на такую большую аудиторию? Чемпионат мира и Олимпийские игры? А здесь еще одни большие соревнования.

И знаете, что самое классное было? Нас пофоткали перед стартом соревнований. И когда мы побеждали, то показывали это фото. Немногие люди знают, как я выгляжу в реальной жизни – у нас шлемы, как ты узнаешь, кто за ним прячется.

А здесь можно было сфотографироваться с распущенными волосами, накрашенной, показать, что ты девушка. Это мне очень понравилось».

Правда, Старикова могла быть еще выше – четвертой. Чтобы занять эту позицию ей не хватило всего трех очков. И она, фактически, их заработала:

«Я довольна сезоном, но должна была становиться четвертой. На третьем этапе я в кейрине финишировала второй. Но немножко вышла там из коридора – и мне дали поражение. То есть, я была второй, а мне дали шестое место.

И та колумбийка, которая все же стала четвертой, она на меня нажаловалась – я помешала только ей. Но у нас такие правила, что хоть пострадала только она, но меня опустили на последнее место.

Блин, это очень несправедливо. Я там пахала, мне было больно, мне было плохо… я только немножко вышла из коридора... она влезла туда – я назад: не вижу ведь, на заднице у меня же нет глаз, правда? Но все равно – пошла я нафиг, последнее место…»

Для понимания, за второе место дают 17 очков, за третье – 15, за шестое – 10. Но, помимо прочего, здесь еще и вопрос финансов, призовых.

Старикова не стала скрывать – заработала за эту Лигу чемпионов 12 тысяч евро (за выступления на этапах и положение в общем зачете). Стоит ли уточнять, что это дополнительная мотивация для спортсменов? Тем более, велотрек – это не самый денежный вид спорта.

Впрочем, украинка уже потихоньку отправляет тот сезон в прошлое и строит планы на 2022 год. К нему Старикова подходит с позитивным настроем:

«У нас в этом году должно быть три Кубка наций – это уже отбор на Олимпийские игры-2024. Еще чемпионат мира, чемпионат Европы и Лига чемпионов. Думаю, мне будет достаточно соревнований.

Но как ни крути, я планирую и готовлюсь к тому, что буду набираться опыта, веры в себя, уверенности. И вообще наслаждаться этой жизнью и соревнованиями. Потому что жизнь спортсмена – она короткая. Нужно брать от нее все по максимуму».

Лига чемпионов – это, кажется, тот турнир, которого не хватало спортсменам, чтобы действительно наслаждаться соревнованиями. А еще, кажется, это тот турнир, которого не хватало зрителям, чтобы влюбиться в велотрек. Он ведь заслуживает нашей любви. Думаю, никто не будет против, если она начнется с Лиги чемпионов.

Сергей Лукьяненко
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