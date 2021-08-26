Корт выиграл пятый этап «Вуэльты» в карьере

Украинец Падун завершил гонку в середине второй сотни

Магнус Корт / Фото: lavuelta.es

Завершился 12-й этап «Вуэльты».

Датчанин Магнус Корт завоевал вторую победу в испанской веломногодневке в сезоне-2021 и пятую в карьере. Следом за Кортом финишировали итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck – Quick Step и велогонщик Team BikeExchange Майкл Мэттьюс. Украинец Марк Падун финишировал 158-м.

«Вуэльта». 12-й этап

1. Магнус Корт (Дания, EF Education – Nippo) – 3:44,21

2. Андреа Баджоли (Италия, Deceuninck – Quick Step) – то же время

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team BikeExchange) – то же время

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158. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 22,10

Личный зачет (после 12-го этапа)

1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 45:33,18

2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,58

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,56

65. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 1:15,25

Результаты 11-го этапа «Вуэльты».