Корт выиграл пятый этап «Вуэльты» в карьере
Завершился 12-й этап «Вуэльты».
Датчанин Магнус Корт завоевал вторую победу в испанской веломногодневке в сезоне-2021 и пятую в карьере. Следом за Кортом финишировали итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck – Quick Step и велогонщик Team BikeExchange Майкл Мэттьюс. Украинец Марк Падун финишировал 158-м.
«Вуэльта». 12-й этап
1. Магнус Корт (Дания, EF Education – Nippo) – 3:44,21
2. Андреа Баджоли (Италия, Deceuninck – Quick Step) – то же время
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team BikeExchange) – то же время
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158. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 22,10
Личный зачет (после 12-го этапа)
1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 45:33,18
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,58
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,56
65. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 1:15,25
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