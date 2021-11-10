Роглич выиграл «разделку» и одержал победу в общем зачете «Вуэльты». Падун по итогам веломногодневки – 62-й
Лучший велогонщик Украины может перейти в самую богатую команду мира
Марк Падун пока находится в поисках нового места работы
19:43
Марк Падун / Фото: Giro d'Italia
Лучший велогонщик Украины Марк Падун находится без контракта на 2022 год.
С начала своей карьеры 25-летний велогонщик выступал за Bahrain Victorious. Сейчас же ним интересуется самая богатая команда мира – британский Ineos Grenadiers.
Напомним, в начале лета Падун завоевал две свои самые большие победы в карьере.
В личном зачете Вуэльты-2021 украинец занял 62 место.
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