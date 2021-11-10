Лучший велогонщик Украины может перейти в самую богатую команду мира

Марк Падун пока находится в поисках нового места работы

Марк Падун / Фото: Giro d'Italia

Лучший велогонщик Украины Марк Падун находится без контракта на 2022 год.

С начала своей карьеры 25-летний велогонщик выступал за Bahrain Victorious. Сейчас же ним интересуется самая богатая команда мира – британский Ineos Grenadiers.

Напомним, в начале лета Падун завоевал две свои самые большие победы в карьере.

В личном зачете Вуэльты-2021 украинец занял 62 место.