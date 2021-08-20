Падун не попал в топ-100 на седьмом этапе «Вуэльты»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 3
Сегодня 9
Завтра 14
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 1:0 Окончен 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 0:1 1-й тайм
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 1:0 Окончен 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 0:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 22) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:10 Петра Квитова - Онс Ябеур 2:0 Окончен
00:20 Каролина Плишкова - Джессика Пегула 2:0 Окончен
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака 2:1 Окончен
04:45 Каролина Мухова - Белинда Бенчич 0:1 Окончен
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Падун не попал в топ-100 на седьмом этапе «Вуэльты»

Победу одержал австралиец Майкл Сторер
Велоспорт
21:04
Падун не попал в топ-100 на седьмом этапе «Вуэльты»
Марк Падун / Фото: Giro d'Italia

Состоялся 7-й этап престижной многодневки «Вуэльта Испании».

Победу одержал австралиец Майкл Сторер. Украинец Марк Падун занял 111-е место на этапе и опустился на 33 позиции в генеральной классификации.

Результаты седьмого этапа:

1. Майкл Сторер (Австралия, Team DSM) 4:10.13

2. Карлос Верона (Испания, Movistar Team) +0.21

3. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +0.59

111. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) +26.29.

Положение в личном зачете:

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) 25:18.35

2. Феликс Гроссшартнер (Австрия, BORA – hansgrohe) +0.08

3. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) +0.25

55. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) +25.41

Результаты предыдущего этапа «Вуэльты».

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марк Падун

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Корт добыл победу на 6-м этапе «Вуэльты»
Корт добыл победу на 6-м этапе «Вуэльты»
Велоспорт
19 августа 20:15
Филипсен одержал победу на 5-м этапе «Вуэльты»
Филипсен одержал победу на 5-м этапе «Вуэльты»
Велоспорт
18 августа 21:25
Якобсен вырвал победу на 4-м этапе «Вуэльты». Украинец Падун финишировал в пятом десятке
Якобсен вырвал победу на 4-м этапе «Вуэльты». Украинец Падун финишировал в пятом десятке
Велоспорт
17 августа 22:33
Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
Велоспорт
16 августа 21:55
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
Велоспорт
15 августа 22:59
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Велоспорт
14 августа 22:25

Новости: Велоспорт

Падун не попал в топ-100 на седьмом этапе «Вуэльты»
Падун не попал в топ-100 на седьмом этапе «Вуэльты»
21:04
Старикова: «Чтобы получить новый велотрек в Украине, ты должен занять высокое место на международных соревнованиях»
Старикова: «Чтобы получить новый велотрек в Украине, ты должен занять высокое место на международных соревнованиях»
19 августа 21:34
Корт добыл победу на 6-м этапе «Вуэльты»
Корт добыл победу на 6-м этапе «Вуэльты»
19 августа 20:15
Филипсен одержал победу на 5-м этапе «Вуэльты»
Филипсен одержал победу на 5-м этапе «Вуэльты»
18 августа 21:25
Якобсен вырвал победу на 4-м этапе «Вуэльты». Украинец Падун финишировал в пятом десятке
Якобсен вырвал победу на 4-м этапе «Вуэльты». Украинец Падун финишировал в пятом десятке
17 августа 22:33
Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
16 августа 21:55
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
15 августа 22:59
Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
15 августа 20:07
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
14 августа 22:25
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости