Якобсен вырвал победу на 4-м этапе «Вуэльты». Украинец Падун финишировал в пятом десятке
Падун не попал в топ-100 на седьмом этапе «Вуэльты»
Победу одержал австралиец Майкл Сторер
21:04
Марк Падун / Фото: Giro d'Italia
Состоялся 7-й этап престижной многодневки «Вуэльта Испании».
Победу одержал австралиец Майкл Сторер. Украинец Марк Падун занял 111-е место на этапе и опустился на 33 позиции в генеральной классификации.
Результаты седьмого этапа:
1. Майкл Сторер (Австралия, Team DSM) 4:10.13
2. Карлос Верона (Испания, Movistar Team) +0.21
3. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +0.59
111. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) +26.29.
Положение в личном зачете:
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) 25:18.35
2. Феликс Гроссшартнер (Австрия, BORA – hansgrohe) +0.08
3. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) +0.25
55. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) +25.41
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