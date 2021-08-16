Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
Завершился третий этап «Вуэльты».
Победителем гонки испанской веломногодневки стал Рейн Таарамае – 5:16,57. Отметим, результат эстонца позволил ему возглавить личный зачет. Также место в первой тройке заняли Джо Домбровски из UAE-Team Emirates и велогонщик Trek – Segafredo Кенни Эллисонд. Украинец Марк Падун проехал лучший этап «Вуэльты»-2021 – финиш 17-м позволил украинцу ворваться в топ-30 общего зачета.
«Вуэльта». 3-й этап
1. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 5:16,57
2. Джо Домбровски (США, UAE-Team Emirates) – 0,21
3. Кенни Эллисонд (Франция, Trek – Segafredo) – 0,36
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17. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 2,09
Общий зачет после 3-х этапов
1. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 9.25,44
2. Кенни Эллисонд (Франция, Trek – Segafredo) – 0,25
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,30
27. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 2,10
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