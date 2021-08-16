Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 15
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Теннис (11 событий из 49) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
01:00 Кевин Андерсон - Карен Хачанов -:- Запланирован
02:10 Ришар Гаске - Энди Маррей -:- Запланирован
17:00 Джон Иснер - Камерон Норри -:- Запланирован
17:00 Душан Ладжович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
17:00 Аслан Карацев - Марин Чилич -:- Запланирован
17:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
17:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Запланирован
17:00 Саманта Стосур - Елена Рябыкина -:- Запланирован
17:00 Магда Линетте - Симона Халеп -:- Запланирован
17:00 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская -:- Запланирован
17:00 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура

17-е место украинца позволило ему подняться в общем зачете на 72-е позиции
Велоспорт
21:55
Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
Рейн Таарамае / Фото: twitter.com/lavuelta

Завершился третий этап «Вуэльты».

Победителем гонки испанской веломногодневки стал Рейн Таарамае – 5:16,57. Отметим, результат эстонца позволил ему возглавить личный зачет. Также место в первой тройке заняли Джо Домбровски из UAE-Team Emirates и велогонщик Trek – Segafredo Кенни Эллисонд. Украинец Марк Падун проехал лучший этап «Вуэльты»-2021 – финиш 17-м позволил украинцу ворваться в топ-30 общего зачета.

«Вуэльта». 3-й этап

1. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 5:16,57

2. Джо Домбровски (США, UAE-Team Emirates) – 0,21

3. Кенни Эллисонд (Франция, Trek – Segafredo) – 0,36

17. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 2,09

Общий зачет после 3-х этапов 

1. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 9.25,44

2. Кенни Эллисонд (Франция, Trek – Segafredo) – 0,25

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,30

27. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 2,10

Результаты второго этапа «Вуэльты».

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вуэльта Испании Марк Падун

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
Велоспорт
15 августа 22:59
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Велоспорт
14 августа 22:25

Новости: Велоспорт

Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
Победа Таарамае на 3-м этапе «Вуэльты» принесла ему лидерство в личном зачете, украинец Падун – с лучшим результатом гранд-тура
21:55
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
Филипсен победил на втором этапе «Вуэльты»
15 августа 22:59
Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
15 августа 20:07
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
14 августа 22:25
Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
14 августа 21:30
Украинец выиграл чемпионат Европы
Украинец выиграл чемпионат Европы
14 августа 20:38
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
14 августа 20:20
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
12 августа 22:07
Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»
Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»
Токио-2020
8 августа 13:00
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости