Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри

Беломоина финишировала в гонке 17-й

Ирина Попова / Фото: Facebook

В Новом Саде, Чехия, завершился чемпионат Европы по маунтинбайку.



В кросс-кантри бронзовый призер чемпионата мира и многократная обладательница медалей на еврофорумах Яна Беломоина выступила с худшим результатом в карьере – 17-е место. В то же время обладательница бронзы в элиминаторе Ирина Попова финишировала в шаге от еще одной медали чемпионата Европы – украинка уступила третьей Анн Таубер 31 секунду. Это лучший результат Поповой в данной дисциплине.

Напомним, что украинец Александр Гудыма стал первым украинским чемпионом Европы в маунтинбайке.