Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 1
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 3:0 2-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 3:0 2-й тайм
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри

Беломоина финишировала в гонке 17-й
Велоспорт
20:07
Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
Ирина Попова / Фото: Facebook

В Новом Саде, Чехия, завершился чемпионат Европы по маунтинбайку.

В кросс-кантри бронзовый призер чемпионата мира и многократная обладательница медалей на еврофорумах Яна Беломоина выступила с худшим результатом в карьере – 17-е место. В то же время обладательница бронзы в элиминаторе Ирина Попова финишировала в шаге от еще одной медали чемпионата Европы – украинка уступила третьей Анн Таубер 31 секунду. Это лучший результат Поповой в данной дисциплине.

Напомним, что украинец Александр Гудыма стал первым украинским чемпионом Европы в маунтинбайке.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Яна Беломоина Ирина Попова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
Велоспорт
14 августа 21:30
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
Велоспорт
14 августа 20:20
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
Велоспорт
12 августа 22:07
Беломоина показала свой лучший результат на ОИ, но осталась без медали
Беломоина показала свой лучший результат на ОИ, но осталась без медали
Olympics Токио-2020
27 июля 10:44
Беломоина перед ОИ-2020 выиграла чемпионат Украины
Беломоина перед ОИ-2020 выиграла чемпионат Украины
Olympics Токио-2020
16 июля 22:52

Новости: Велоспорт

Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
Попова с лучшим результатом в карьере остановилась в шаге от медали чемпионата Европы в кросс-кантри
20:07
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
Роглич выиграл первый этап «Вуэльты»
14 августа 22:25
Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
Беломоина: «Я так тобой горжусь, Саша Гудыма»
14 августа 21:30
Украинец выиграл чемпионат Европы
Украинец выиграл чемпионат Европы
14 августа 20:38
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
14 августа 20:20
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
12 августа 22:07
Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»
Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»
Токио-2020
8 августа 13:00
Старикова завоевала серебро ОИ-2020 и помогла Украине повторить достижение Лондона-2012
Тема дня
Старикова завоевала серебро ОИ-2020 и помогла Украине повторить достижение Лондона-2012
Токио-2020
8 августа 06:17
Фантастика! Старикова – в финале Олимпийских игр-2020
Фантастика! Старикова – в финале Олимпийских игр-2020
Токио-2020
8 августа 04:59
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости