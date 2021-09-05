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Роглич выиграл «разделку» и одержал победу в общем зачете «Вуэльты». Падун по итогам веломногодневки – 62-й

В Испании завершились соревнования
Велоспорт
5 сентября 22:08
Роглич выиграл «разделку» и одержал победу в общем зачете «Вуэльты». Падун по итогам веломногодневки – 62-й
Роглич / фото - WKRG

Заключительный этап веломногодневки в Испании завершился победой лидера зачета Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma. Он же по итогу соревнований и одержал победу. Виктория достается словенцу третий год кряду.

Украинец Марк Падун, приехав 132-м на последнем 33-киломметровом этапе, в общем зачете занял 62-е итоговое место.

Общий зачет (после 21-го этапа)

 

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83.55,29

 

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,42

 

3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 7,40

 

4. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 9,06

 

5. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious) – 11,33

 

6. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 13,27

 

7. Давид де ла Крус (Испания, UAE-Team Emirates) – 18,33

 

8. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 18,55

 

9. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 20,27

 

10. Феликс Гросшартнер (Австрия, BORA – hansgrohe) – 22,22

В прошлом году на одном из этапов Падун стал вторым на другой веломногодневке.

Антон Кривенко
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Марк Падун

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