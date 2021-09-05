Роглич выиграл «разделку» и одержал победу в общем зачете «Вуэльты». Падун по итогам веломногодневки – 62-й
Заключительный этап веломногодневки в Испании завершился победой лидера зачета Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma. Он же по итогу соревнований и одержал победу. Виктория достается словенцу третий год кряду.
Украинец Марк Падун, приехав 132-м на последнем 33-киломметровом этапе, в общем зачете занял 62-е итоговое место.
Общий зачет (после 21-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83.55,29
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,42
3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 7,40
4. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 9,06
5. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious) – 11,33
6. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 13,27
7. Давид де ла Крус (Испания, UAE-Team Emirates) – 18,33
8. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 18,55
9. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 20,27
10. Феликс Гросшартнер (Австрия, BORA – hansgrohe) – 22,22
В прошлом году на одном из этапов Падун стал вторым на другой веломногодневке.
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