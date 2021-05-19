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Шмид финишировал первым на 11-м этапе Giro d`Italia, Пономарь – вне топ-100

Велогонщики проехали экватор многодневки
Велоспорт
19 мая 22:52
Шмид финишировал первым на 11-м этапе Giro d`Italia, Пономарь – вне топ-100
Марио Шмид / фото - Cycling Today

На 11-м этапе веломногодневки Giro d`Italia победу одержал представитель команды Qhubeka ASSOS Мауро Шмид. Украинец Андрей Пономарь не сумел в этот раз попасть в топ-100, финишировав 117-м.

Проехав дистанцию в 162 киломметра между Перуджей и Монтальчино гонщики преодолели половину всех этапов соревнования.

Giro d`Italia. 11-й этап

1. Мауро Шмид (Швейцария, Qhubeka ASSOS) – 4.01,55

2. Алессандро Кови (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,01

3. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,26

4. Дрис де Бондт (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,41

5. Симон Гульельми (Франция, Groupama – FDJ) – то же время

Общий зачет после 11-го этапа.

1. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 42.35,21

2. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,45

3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,12

4. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,17

5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,22

Антон Кривенко
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Андрей Пономарь

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