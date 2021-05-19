Шмид финишировал первым на 11-м этапе Giro d`Italia, Пономарь – вне топ-100
На 11-м этапе веломногодневки Giro d`Italia победу одержал представитель команды Qhubeka ASSOS Мауро Шмид. Украинец Андрей Пономарь не сумел в этот раз попасть в топ-100, финишировав 117-м.
Проехав дистанцию в 162 киломметра между Перуджей и Монтальчино гонщики преодолели половину всех этапов соревнования.
Giro d`Italia. 11-й этап
1. Мауро Шмид (Швейцария, Qhubeka ASSOS) – 4.01,55
2. Алессандро Кови (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,01
3. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,26
4. Дрис де Бондт (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,41
5. Симон Гульельми (Франция, Groupama – FDJ) – то же время
Общий зачет после 11-го этапа.
1. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 42.35,21
2. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,45
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,12
4. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,17
5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,22
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