Старикова завоевала серебро ОИ-2020 и помогла Украине повторить достижение Лондона-2012
Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»
Украинка прокомментировала серебро в спринте велотрека на Олимпиаде в Токио
13:00
Елена Старикова / фото - Reuters
Украинская спортсменка Елена Старикова прокомментировала НОК Украины серебро в спринте велотрека на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония).
«Все еще не могу поверить, что получила олимпийскую медаль. Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и ощущения. Это сложно передать словами.
На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день.
Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом».
Любовь Басова не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в велотреке в дисциплине спринт.