Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»

Елена Старикова / фото - Reuters

Украинская спортсменка Елена Старикова прокомментировала НОК Украины серебро в спринте велотрека на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония).

На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день.

Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом».