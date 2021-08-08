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Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»

Украинка прокомментировала серебро в спринте велотрека на Олимпиаде в Токио
Olympics Токио-2020
13:00
Старикова: «Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом»
Елена Старикова / фото - Reuters

Украинская спортсменка Елена Старикова прокомментировала НОК Украины серебро в спринте велотрека на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония). 

«Все еще не могу поверить, что получила олимпийскую медаль. Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и ощущения. Это сложно передать словами.

На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день.

Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом».

Любовь Басова не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в велотреке в дисциплине спринт. 

Рене Тер Велде
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(Голосов: 3)

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Елена Старикова

Комментарии 1

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8 августа 2021г. 13:38
Браво!
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