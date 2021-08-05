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Старикова и Басова вышли в полуфинал Токио-2020 в кейрине

Украинка стала второй в своем заезде

Olympics Токио-2020
10:30
Старикова и Басова вышли в полуфинал Токио-2020 в кейрине
Любовь Басова по центру / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио прошли четвертьфинальные заезды в дисциплине кейрин в велотреке.

В первом заезде украинка Елена Старикова заняла второе место, а Любовь Басова в третьем заезде финишировала четвертой. Обе украинки прошли в полуфинал.

Напомним, Басова смогла пробиться в четвертьфинал кейрина благодаря утешительному заезду.


Карен Агабекян
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Любовь Басова Елена Старикова

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