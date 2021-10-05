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Старикова: «Много падений, ломаются ключицы, многих уносят на носилках, шея ломается»

Призер Токио-2020 – об опасностях в велотреке

Велоспорт
17:52
Старикова: «Много падений, ломаются ключицы, многих уносят на носилках, шея ломается»
Елена Старикова / Фото - Facebook
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 в велотреке (спринт) Елена Старикова в интервью YouTube-каналу «INTERSPORT Украина» рассказала об особенностях своей дисциплины.

«Много падений, ломаются ключицы, многих уносят на носилках, шея ломается. Это высокая скорость, мы едем под наклоном, может случиться что угодно – два велосипеда, три велосипеда. На Олимпийских играх часто падали. В моих заездах тоже такое было. Я сейчас вспоминаю эти эмоции. Были такие заезды, что снизу девочка на меня поднимается, а сверху – опускается. Я еду и думаю: «Я не упаду, не сегодня. Ты выходишь на полотно и не можешь на 100 процентов сказать, вернешься ты и пойдешь дальше, или же тебя унесут».


Напомним, что Старикова и еще два призера Олимпиады из Львова получат от мэра города новые квартиры.
Владимир Кириченко
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Елена Старикова Токио-2020

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