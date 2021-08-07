Старикова выбила серебряного призера ОИ-2020 в утешительные заезды и прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
Старикова сенсационно пробилась в полуфинал спринта Олимпиады
Украинка продолжает борьбу за медали в велотреке
13:05
Елена Старикова / фото - Reuters
Украинская велосипедистка Елена Старикова сенсационно пробилась в полуфинал Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) в велотреке в дисциплине спринт.
На стадии четвертьфинала, победа в дуэли в спринте определялась по сумме двух заездов.
В первом заезде Старикова победила Лею Фриндрих из Германии. Украинка опередила немку всего на 0,001 с. Во втором заезде украинка уступила с отставанием +0,018 с. В третьем решающем заезде Елена одержала победу. Она опередила соперницу на 0,019 с.
Полуфинальные заезды пройдут 8 августа.
Елена Старикова не смогла выиграть медаль в кейрине.
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