Старикова: «Чтобы получить новый велотрек в Украине, ты должен занять высокое место на международных соревнованиях»

Елена Старикова / Фото: Getty Images

Обладательница серебра Олимпийских игр-2020 в велотреке в спринте Елена Старикова не очень довольна спортивной инфраструктурой в Украине:



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Размер учитывается,

любая

влияет

В принципе, можно улучшить комбинезоны, перчатки и одежду в целом. А так у меня все было на высшем уровне.

Конечно, львовский велотрек уступает по уровню. Но когда я выезжаю на трек, то понимаю: если я во Львове еду с таким-то временем, то на другом треке на 100% буду ехать лучше. Там на львовском велотреке не хватает где-то освещение, но я благодарна за то, что он вообще в стране, а то мы бы могли тренироваться только у себя в голове.

Хотелось бы иметь новый велотрек в стране. Благодаря этому будет приходить больше детей, больше людей будут узнавать о нашем виде спорта. Потому что многие даже не знают, что такое есть.

Думаю, чтобы в нашей стране построили велотрек, ты должен занять высокое место на международных соревнованиях, чтобы показать, что в твоем виде спорта есть, к чему стремиться.