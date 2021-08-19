Старикова: «Чтобы получить новый велотрек в Украине, ты должен занять высокое место на международных соревнованиях»
Обладательница серебра Олимпийских игр-2020 в велотреке в спринте Елена Старикова не очень довольна спортивной инфраструктурой в Украине:
Страна предоставила мне топовый велосипед, инвентарь. Я благодарна за это. Может, не хватает мелочей – комбинезон не очень подходит конкретно под мое тело. Размер учитывается, но не снимают с меня мерки. У нас любая мелочь влияет на скорость.
В принципе, можно улучшить комбинезоны, перчатки и одежду в целом. А так у меня все было на высшем уровне.
Конечно, львовский велотрек уступает по уровню. Но когда я выезжаю на трек, то понимаю: если я во Львове еду с таким-то временем, то на другом треке на 100% буду ехать лучше. Там на львовском велотреке не хватает где-то освещение, но я благодарна за то, что он вообще в стране, а то мы бы могли тренироваться только у себя в голове.
Хотелось бы иметь новый велотрек в стране. Благодаря этому будет приходить больше детей, больше людей будут узнавать о нашем виде спорта. Потому что многие даже не знают, что такое есть.
Думаю, чтобы в нашей стране построили велотрек, ты должен занять высокое место на международных соревнованиях, чтобы показать, что в твоем виде спорта есть, к чему стремиться.
Напомним, что Старикова и еще два призера Олимпиады из Львова получат от мэра города новые квартиры.