Старикова выбила серебряного призера ОИ-2020 в утешительные заезды и прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте

Следующий старт Елены пройдет уже завтра, 7 августа

Елена Старикова / Фото: Getty Images

Елена Старикова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира в велотреке в спринте.



В 1/16 украинца вышла победительницей из противостояния с серебряным призером Олимпиады-2020 в кейрине Эллес Эндрюс. Отметим, что Елена в данной дисциплине остановилась в шаге от пьедестала.

Следующий старт Стариковой состоится уже завтра, 7 августа.

Напомним, что Любовь Басова не сумела выйти в 1/16 Игр-2020 в спринте.