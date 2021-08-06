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Старикова выбила серебряного призера ОИ-2020 в утешительные заезды и прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте

Следующий старт Елены пройдет уже завтра, 7 августа
Olympics Токио-2020
6 августа 12:48
Старикова выбила серебряного призера ОИ-2020 в утешительные заезды и прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
Елена Старикова / Фото: Getty Images

Елена Старикова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира в велотреке в спринте.

В 1/16 украинца вышла победительницей из противостояния с серебряным призером Олимпиады-2020 в кейрине Эллес Эндрюс. Отметим, что Елена в данной дисциплине остановилась в шаге от пьедестала.

Следующий старт Стариковой состоится уже завтра, 7 августа.

Напомним, что Любовь Басова не сумела выйти в 1/16 Игр-2020 в спринте.

Олег Шумейко-младший
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Елена Старикова Любовь Басова

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