Старикова и Басова не смогли выиграть медали в кейрине
Старикова выбила серебряного призера ОИ-2020 в утешительные заезды и прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
Следующий старт Елены пройдет уже завтра, 7 августа
6 августа 12:48
Елена Старикова / Фото: Getty Images
Елена Старикова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира в велотреке в спринте.
В 1/16 украинца вышла победительницей из противостояния с серебряным призером Олимпиады-2020 в кейрине Эллес Эндрюс. Отметим, что Елена в данной дисциплине остановилась в шаге от пьедестала.
Следующий старт Стариковой состоится уже завтра, 7 августа.
Напомним, что Любовь Басова не сумела выйти в 1/16 Игр-2020 в спринте.
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