Старикова завоевала серебро чемпионата Европы
Старикова взяла реванш у своей обидчицы, выиграв в керинге на заключительном этапе Лиги чемпионов
В зачете спринта украинка заняла пятое место
11:55
Фото: UCI Track Champions League
В Лондоне завершился заключительный этап первого сезона Лиги чемпионов UCI, где выступала одна представительница Украины – серебряный призер Олимпийских игр-2020 Елена Старикова.
Украинка сумела победить в кейрине. Более того, в решающем заезде Старикова опередила золотую медалистку Токио-2020 Келси Митчелл из Канады.
Видео гонки:
В зачете спринта Старикова заняла пятое место.
Отметим, что в дебютном сезоне Лиги чемпионов должно было пройти пять этапов, однако из-за новых коронавирусных ограничений этап в Тель-Авиве был отменен.
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