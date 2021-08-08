Старикова завоевала серебро ОИ-2020 и помогла Украине повторить достижение Лондона-2012

В финале украинка в двух заездах проиграла канадке Келси Митчелл

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Фото: Getty Images

Украинка Елена Старикова стала серебряным призером Олимпийских игр-2020 в велотреке в дисциплине спринт.

В финале до двух побед Старикова встретилась с канадкой Келси Митчелл, которой проиграла оба заезда.

Старикова принесла Украине шестое серебро Олимпийских игр-2020 и 19 медаль в общий зачет. По этому показателю Украина повторила свое достижение Лондона-2012, однако тогда у нас было 5 золотых медалей и 14-е место в общем зачете, а в Токио – только одно золото и пока 43 место.

8 августа – заключительный день Олимпиады. Представители Украины продолжают борьбу за медали только в художественной гимнастике.