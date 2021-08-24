Сторер победил на 10-м этапе «Вуэльты»
Завершился 10-й этап «Вуэльты».
Победителем гонки стал австралиец Майкл Сторер из DSM – для преодоления дистанции велогонщику потребовалось 4 часа 9 минут 21 секунда. Следом за ним в 10-м этапе испанской веломногодневки финишировали Маури Вансевенант из Deceuninck – Quick Step и велогонщик AG2R Citroen Клеман Шампуссен. Украинец Марк Падун завершил гонку на 128-й позиции.
«Вуэльта». 10-й этап
1. Майкл Сторер (Австралия, DSM) – 4:09,21
2. Маури Вансевенант (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 0,22
3. Клеман Шампуссен (Франция, AG2R Citroen) – 0,22
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128. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 21,41
Личный зачет после 10-и этапов веломногодневки в Испании
1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 38:37,46
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,58
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,17
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42. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 41,55
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