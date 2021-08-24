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Сторер победил на 10-м этапе «Вуэльты»

Украинец Падун оказался вне первой сотни
Велоспорт
20:06
Сторер победил на 10-м этапе «Вуэльты»
Майкл Сторер / Фото: lavuelta.es

Завершился 10-й этап «Вуэльты».

Победителем гонки стал австралиец Майкл Сторер из DSM – для преодоления дистанции велогонщику потребовалось 4 часа 9 минут 21 секунда. Следом за ним в 10-м этапе испанской веломногодневки финишировали Маури Вансевенант из Deceuninck – Quick Step и велогонщик AG2R Citroen Клеман Шампуссен. Украинец Марк Падун завершил гонку на 128-й позиции.

«Вуэльта». 10-й этап

1. Майкл Сторер (Австралия, DSM) – 4:09,21

2. Маури Вансевенант (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 0,22

3. Клеман Шампуссен (Франция, AG2R Citroen)  – 0,22

128. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 21,41

Личный зачет после 10-и этапов веломногодневки в Испании

1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 38:37,46

2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,58

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,17

42. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 41,55

Результаты 9-го этапа «Вуэльты».

Олег Шумейко-младший
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Вуэльта Испании Марк Падун

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