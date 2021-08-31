После шести дней Паралимпиады-2020 у Украины свыше 50-и медалей и пятое место в зачете
Трехкратный паралимпийский чемпион Дементьев остался без золота в Токио
Дементьев стал вторым в гонке с раздельным стартом
09:41
Егор Дементьев / фото - iSport
Украинский велогонщик Егор Дементьев на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом класса С5.
34-летний украинец из Кременчуга является действующим паралимпийским чемпионом на этой дистанции, но в Японии уступил нидерландцу Даниэлю Абрахаму Гебру.
Помимо победы в Рио, Дементьев дважды выигрывал золото на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.
После 6-го дня Игр в Японии украинцы завоевали полсотни медалей.
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