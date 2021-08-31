Трехкратный паралимпийский чемпион Дементьев остался без золота в Токио

Дементьев стал вторым в гонке с раздельным стартом

Егор Дементьев / фото - iSport

Украинский велогонщик Егор Дементьев на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом класса С5.

34-летний украинец из Кременчуга является действующим паралимпийским чемпионом на этой дистанции, но в Японии уступил нидерландцу Даниэлю Абрахаму Гебру.

Помимо победы в Рио, Дементьев дважды выигрывал золото на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.





После 6-го дня Игр в Японии украинцы завоевали полсотни медалей.