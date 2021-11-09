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Участница юношеских Олимпийских игр-2018 погибла в ДТП
Трагедия произошла во время тренировки велогонщицы
22:25
Десиет Кидане Текесте / Фото - japantimes.co.jpУчастница летних юношеских Олимпийских игр-2018 велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в ДТП в возрасте 21-го года.
Ужасная трагедия произошла во время тренировки спортсменки в Асмэре. Об этом сообщает olympics.com.
Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования по поводу смерти Текесте.
«С ее вечной улыбкой, добротой, уважением и глубокой страстью к велоспорту, Десиет Кидане Текесте была восходящим молодым талантом, которого будет очень не хватать. Наши мысли вместе с ее семьей, друзьями, товарищами по команде, тренерами».
Накануне украинка Елена Старикова вошла список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI.
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