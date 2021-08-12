Беломоина показала свой лучший результат на ОИ, но осталась без медали
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
На пьедестал взошли Италия, Швейцария и Германия
22:07
Яна Беломоина / Фото: Saki Suzuki
Сборная Украины в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку финишировала в первой пятерке.
Александр Гудыма, Геннадий Моисеев, Яна Беломоина, Мария Шерстюк, Мария Сухопалова и Дмитрий Титаренко уступили итальянцам, которые финишировали первыми, 1 минуту 35 секунд.
Напомним, что Беломоина в Токио-2020 выступила с лучшим личным результатом на Олимпиадах.
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