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Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку

На пьедестал взошли Италия, Швейцария и Германия
Велоспорт
22:07
Украина вошла в топ-5 в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку
Яна Беломоина / Фото: Saki Suzuki

Сборная Украины в командной эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку финишировала в первой пятерке.

Александр Гудыма, Геннадий Моисеев, Яна Беломоина, Мария Шерстюк, Мария Сухопалова и Дмитрий Титаренко уступили итальянцам, которые финишировали первыми, 1 минуту 35 секунд.

Напомним, что Беломоина в Токио-2020 выступила с лучшим личным результатом на Олимпиадах.

Олег Шумейко-младший
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