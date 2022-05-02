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Українка підійнялася на п’єдестал Кубку світу з маунтенбайку

А Яна Беломоїна стала четвертою серед дорослих
Велоспорт
14:06
Українка підійнялася на п’єдестал Кубку світу з маунтенбайку
Марія Сухопалова на п'єдисталі Кубку світу / Фото - mms.gov.ua

Українська велосипедистка Марія Сухопалова завоювала бронзу на етапі Кубку світу з маутенбайку серед юніорів, що проходив у австрійському місті Хаймінг.

Сухопалова виступає в олімпійській дисципліна крос-кандрі і фінішувала третьою:


Також в Хаймінгу проходили міжнародні змагання серед дорослих. І в рамках підготовки до етапу Кубку світу в Альбштадті, Німеччина на них виступила Яна Біломоїна. Вона фінішувала четвертою:

Нагадаємо, Україна планує виграти медальний залік Дефлімпіади.

Сергей Лукьяненко
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