Українка підійнялася на п’єдестал Кубку світу з маунтенбайку

А Яна Беломоїна стала четвертою серед дорослих

Марія Сухопалова на п'єдисталі Кубку світу / Фото - mms.gov.ua

Українська велосипедистка Марія Сухопалова завоювала бронзу на етапі Кубку світу з маутенбайку серед юніорів, що проходив у австрійському місті Хаймінг.

Сухопалова виступає в олімпійській дисципліна крос-кандрі і фінішувала третьою:





Також в Хаймінгу проходили міжнародні змагання серед дорослих. І в рамках підготовки до етапу Кубку світу в Альбштадті, Німеччина на них виступила Яна Біломоїна. Вона фінішувала четвертою: