«Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
Українка підійнялася на п’єдестал Кубку світу з маунтенбайку
А Яна Беломоїна стала четвертою серед дорослих
14:06
Марія Сухопалова на п'єдисталі Кубку світу / Фото - mms.gov.ua
Українська велосипедистка Марія Сухопалова завоювала бронзу на етапі Кубку світу з маутенбайку серед юніорів, що проходив у австрійському місті Хаймінг.
Сухопалова виступає в олімпійській дисципліна крос-кандрі і фінішувала третьою:
Також в Хаймінгу проходили міжнародні змагання серед дорослих. І в рамках підготовки до етапу Кубку світу в Альбштадті, Німеччина на них виступила Яна Біломоїна. Вона фінішувала четвертою:
Нагадаємо, Україна планує виграти медальний залік Дефлімпіади.
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