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Украинка Попова завоевала бронзу в кросс-кантри элиминаторе на ЧМ
Соревнования прошли в Австрии
11:56
Ирина Попова / фото - ФВУ
На чемпионате мира, который проходил в Граце, Австрия, украинская велогонщица Ирина Попова завоевала бронзовую медаль.
В кросс-кантри элиминаторе (XCE) Попова стала 3-й, отпустив победительницу гонки Гаю Тормену из Италии вперед на 3,38 секунды.
В этой же дисциплине Ирина становилась чемпионкой Европы в 2016 году.
Напомним, что на чемпионате Европы по маунтинбайку Попова стала 4-й.