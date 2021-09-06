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Украинка Попова завоевала бронзу в кросс-кантри элиминаторе на ЧМ

Соревнования прошли в Австрии
Велоспорт
11:56
Украинка Попова завоевала бронзу в кросс-кантри элиминаторе на ЧМ
Ирина Попова / фото - ФВУ

На чемпионате мира, который проходил в Граце, Австрия, украинская велогонщица Ирина Попова завоевала бронзовую медаль.

В кросс-кантри элиминаторе (XCE) Попова стала 3-й, отпустив победительницу гонки Гаю Тормену из Италии вперед на 3,38 секунды.

В этой же дисциплине Ирина становилась чемпионкой Европы в 2016 году.

Напомним, что на чемпионате Европы по маунтинбайку Попова стала 4-й.

Антон Кривенко
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