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Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку

Золотая медаль у представительницы Италии Гаи Тормены
Велоспорт
20:20
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
Ирина Попова / фото - mtbcrosscountry.com

Украинская велогонщица Ирина Попова стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку в элиминаторе, который проходил в сербском Нови-Саде. В финале украинка показа время 02:01.49 минуты.

Золотая медаль у представительницы Италии Гаи Тормены.

Серебро в активе Фем ван Эмпель из Нидерландов.

Итоговые результаты:

1. Гая Тормена (Италия) – 01:55.10

2. Фем ван Эмпель (Нидерланды) – 02:01.11

3. Ирина Попова (Украина) – 02:01.49

Это третья медаль для Поповой на чемпионатах Европы, в 2016 и 2018 годах она становилась чемпионкой в этой дисциплине.

Рене Тер Велде
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