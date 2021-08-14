Украинец выиграл чемпионат Европы
Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку
Золотая медаль у представительницы Италии Гаи Тормены
20:20
Ирина Попова / фото - mtbcrosscountry.com
Украинская велогонщица Ирина Попова стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку в элиминаторе, который проходил в сербском Нови-Саде. В финале украинка показа время 02:01.49 минуты.
Золотая медаль у представительницы Италии Гаи Тормены.
Серебро в активе Фем ван Эмпель из Нидерландов.
Итоговые результаты:
1. Гая Тормена (Италия) – 01:55.10
2. Фем ван Эмпель (Нидерланды) – 02:01.11
3. Ирина Попова (Украина) – 02:01.49
Это третья медаль для Поповой на чемпионатах Европы, в 2016 и 2018 годах она становилась чемпионкой в этой дисциплине.
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