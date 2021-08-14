Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку

Золотая медаль у представительницы Италии Гаи Тормены

Ирина Попова / фото - mtbcrosscountry.com

Украинская велогонщица Ирина Попова стала бронзовым призером чемпионата Европы по маунтинбайку в элиминаторе, который проходил в сербском Нови-Саде. В финале украинка показа время 02:01.49 минуты.

Золотая медаль у представительницы Италии Гаи Тормены.

Серебро в активе Фем ван Эмпель из Нидерландов.

Итоговые результаты:



1. Гая Тормена (Италия) – 01:55.10

2. Фем ван Эмпель (Нидерланды) – 02:01.11

3. Ирина Попова (Украина) – 02:01.49

Это третья медаль для Поповой на чемпионатах Европы, в 2016 и 2018 годах она становилась чемпионкой в этой дисциплине.