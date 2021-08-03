Украина потеряла последнего представителя в конном спорте

Продан не попал в тридцатку лучших





Александр Продан / Фото: instagram

С Олимпийских игр в Токио завершил выступления последний представитель Украины в конном спорте – 23-летний Александр Продан.



Украинец на лошади «Казанова» в индивидуальном конкуре не смог преодолеть квалификацию, заняв 57-е место из 73-х со временем 92.17. В финал проходят всего 30 спортсменов.

Ранее Токио-2020 покинула Инна Логутенкова, участвовавшая в выездке и занявшая 47-е место.

Напомним, 3 августа в Токио-2020 очень хорошо выступили украинские борцы – одна бронза и два золотых финала.