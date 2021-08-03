Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Украина потеряла последнего представителя в конном спорте
Продан не попал в тридцатку лучших
3 августа 19:56
Александр Продан / Фото: instagram
С Олимпийских игр в Токио завершил выступления последний представитель Украины в конном спорте – 23-летний Александр Продан.
Украинец на лошади «Казанова» в индивидуальном конкуре не смог преодолеть квалификацию, заняв 57-е место из 73-х со временем 92.17. В финал проходят всего 30 спортсменов.
Ранее Токио-2020 покинула Инна Логутенкова, участвовавшая в выездке и занявшая 47-е место.
Напомним, 3 августа в Токио-2020 очень хорошо выступили украинские борцы – одна бронза и два золотых финала.
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