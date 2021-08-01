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«Белоснежный песок». Харлан рассказала как будет отдыхать после Олимпийских игр

Ольга поедет в отпуск вместе со своим парнем

Фехтование
22:13
«Белоснежный песок». Харлан рассказала как будет отдыхать после Олимпийских игр
Ольга Харлан / Фото: Red Bull

Олимпийская чемпионка-2008 в командной сабле Ольга Харлан в эфире «Суспільне Спорт» рассказала как планирует отдыхать после Олимпийских игр.

«Я бы хотела поехать на океан. Белоснежный песок и без интернета 3 дня – идеальный отдых. Мы так планируем с молодым человеком».

Напомним, Харлан ранее покинула Олимпийские игры в Токио после первой же схватки.

Карен Агабекян
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