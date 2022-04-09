«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Боруссия Дортмунд 0:2 Окончен
Хоккей (3 события из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Филадельфия Флайерс 1:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 127:121 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 128:112 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 2-й тайм
Футбол (6 событий из 37) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Брайтон 1:2 Окончен
17:00 Саутгемптон - Челси 0:6 Окончен
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Аугсбург 1:0 Окончен
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 4:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 120:101 Окончен
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец -:- Запланирован
16:00 Анже - Лилль -:- Запланирован
16:00 Монако - Труа -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Лион -:- Запланирован
22:00 Марсель - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер -:- Запланирован
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:55
Вечер бокса. Артем Далакян - Сиричай Тайен

«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске

Удар по мирному населению был нанесен ракетой Точка-У
Фехтование
10:04
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Ольга Харлан

Утром 8-го апреля российские оккупанты обстреляли мирное население, которое готовилось к эвакуации, на вокзале в Краматорске. Удар был нанесен ракетой Точка-У, на которой была надпись: «За детей». Вслед за каратисткой Анжеликой Терлюгой, футболистом Андреем Шевченко, на очередное зверство рашистов в своих соцсетях отреагировала и саблистка Ольга Харлан:


Ранее XSPORT.ua опубликовал слова супруги Александр Усик (19-0, 13 КО) Катерины, которая угрожает мстить россии.


Источник: XSPORT
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ольга Харлан

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
9 апреля 2022г. 17:03
Если бы ракету подписали украинцы,то это было бы "За дітей",а не "За детей".
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Харлан: «Украинцы будут жить с ненавистью к русским всю жизнь – рашисты само ЗЛО!»
Харлан: «Украинцы будут жить с ненавистью к русским всю жизнь – рашисты само ЗЛО!»
Фехтование
07 апреля 17:00
«Вы будете гореть в аду!» Харлан про обстрел ОГА в Николаева
«Вы будете гореть в аду!» Харлан про обстрел ОГА в Николаева
Фехтование
29 марта 20:32
Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину
Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину
Фехтование
21 марта 13:02
«Погибло 9 человек. Они шли в магазины за едой!» Харлан об обстрелах в Николаеве
«Погибло 9 человек. Они шли в магазины за едой!» Харлан об обстрелах в Николаеве
Фехтование
13 марта 17:10
Харлан: «Мы молчали 8 лет – и вот во что вылился «спорт вне политики»
Харлан: «Мы молчали 8 лет – и вот во что вылился «спорт вне политики»
Фехтование
12 марта 16:56
Ночная бомбежка Николаева. Харлан-россиянам: «Вы, наверное, почти спите. Приятных сновидений, бл**ь!»
Ночная бомбежка Николаева. Харлан-россиянам: «Вы, наверное, почти спите. Приятных сновидений, бл**ь!»
Фехтование
12 марта 10:10

Новости: Фехтование

«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
10:04
Харлан: «Украинцы будут жить с ненавистью к русским всю жизнь – рашисты само ЗЛО!»
Харлан: «Украинцы будут жить с ненавистью к русским всю жизнь – рашисты само ЗЛО!»
07 апреля 17:00
Отец Олимпийской чемпионки погиб в результате обстрела Николаевской ОГА
Отец Олимпийской чемпионки погиб в результате обстрела Николаевской ОГА
04 апреля 21:27
«Вы будете гореть в аду!» Харлан про обстрел ОГА в Николаева
«Вы будете гореть в аду!» Харлан про обстрел ОГА в Николаева
29 марта 20:32
Григорій Крісс: «Довго будуть рани гоїтися, мільйонам доведеться починати життя з нуля. Але після перемоги бачу Україну ще кращою, ніж вона була»
Эксклюзив Григорій Крісс: «Довго будуть рани гоїтися, мільйонам доведеться починати життя з нуля. Але після перемоги бачу Україну ще кращою, ніж вона була»
28 марта 18:04
Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину
Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину
21 марта 13:02
«Погибло 9 человек. Они шли в магазины за едой!» Харлан об обстрелах в Николаеве
«Погибло 9 человек. Они шли в магазины за едой!» Харлан об обстрелах в Николаеве
13 марта 17:10
Харлан: «Мы молчали 8 лет – и вот во что вылился «спорт вне политики»
Харлан: «Мы молчали 8 лет – и вот во что вылился «спорт вне политики»
12 марта 16:56
Ночная бомбежка Николаева. Харлан-россиянам: «Вы, наверное, почти спите. Приятных сновидений, бл**ь!»
Ночная бомбежка Николаева. Харлан-россиянам: «Вы, наверное, почти спите. Приятных сновидений, бл**ь!»
12 марта 10:10
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
10:10
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 17:27
Все новости