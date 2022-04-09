«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Удар по мирному населению был нанесен ракетой Точка-У
10:04
Ольга Харлан
Утром 8-го апреля российские оккупанты обстреляли мирное население, которое готовилось к эвакуации, на вокзале в Краматорске. Удар был нанесен ракетой Точка-У, на которой была надпись: «За детей». Вслед за каратисткой Анжеликой Терлюгой, футболистом Андреем Шевченко, на очередное зверство рашистов в своих соцсетях отреагировала и саблистка Ольга Харлан:
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